Російські війська штурмують Лисичанський нафтопереробний завод – Гайдай

Російські війська штурмують Лисичанський нафтопереробний завод, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну і південно-східну частини заводу. Крім того, росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки і північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили і змусили відійти», – написав Гайдай у телеграмі 1 липня.

На Донбасі нині триває активний наступ військ РФ на Лисичанськ. За інформацією голови луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.

У вечірньому зверненні 30 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі залишається «надзвичайно тяжкою».