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Російські війська штурмують Лисичанський нафтопереробний завод – Гайдай

Дим над Лисичанським нафтопереробним заводом, 23 червня 2022 року

Російські війська штурмують Лисичанський нафтопереробний завод, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну і південно-східну частини заводу. Крім того, росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки і північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ. Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили і змусили відійти», – написав Гайдай у телеграмі 1 липня.

На Донбасі нині триває активний наступ військ РФ на Лисичанськ. За інформацією голови луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.

У вечірньому зверненні 30 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі залишається «надзвичайно тяжкою».

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