Генштаб: війська РФ намагаються взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут – Лисичанськ

Російські військові на Лисичанському напрямку намагаються взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут – Лисичанськ, але успіху не мають, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу збройних сил України.

На цьому напрямку загарбники обстрілюють українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сіверськ, Білогорівка, Лисичанськ і Вовчоярівка, йдеться в повідомленні.

«На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на оточенні наших військ у районі Лисичанська з півдня і заходу, встановленні повного контролю над Луганською областю. Веде штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення наших підрозділів… Одночасно ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку», – заявили в командуванні.

На Слов’янському напрямку війська РФ «продовжують ведення оборони, перегруповуються і намагаються покращити тактичне положення», здійснюючи артилерійські обстріли позицій ЗСУ неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.

«На Бахмутському напрямку противник обстрілює із артилерії райони населених пунктів Берестове, Яковлівка, Відродження, Майорськ та Вугледарської ТЕС. Намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, успіху не має. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках здійснював обстріли наших позицій із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення», – йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку, за даними Генштабу, загарбники зосередили угруповання військ Західного військового округу, здійснюють оборону раніше зайнятих рубежів, систематично обстрілюють підрозділи Сил оборони України «для сковування їхніх дій».

«На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Березнегувате, Партизанське, Киселівка, Шевченкове, Таврійське. Вів повітряну розвідку БпЛА», – йдеться у зведенні.

У вечірньому зверненні 30 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі залишається «надзвичайно тяжкою».

28 червня британська розвідка повідомила, що російські сили на Донбасі дедалі більше «виснажуються», а їхня боєздатність погіршується – це ситуація, яка «ймовірно, є нежиттєздатною в довгостроковій перспективі».

30 червня в британській розвідці заявили, що здатність українських сил продовжувати бої, які сповільнюють противника, а потім уникати оточення шляхом впорядкованого відходу, залишатиметься ключовим фактором для результату військової кампанії на Донбасі.

На Донбасі нині триває активний наступ військ РФ на Лисичанськ. За інформацією голови луганської ОВА Сергія Гайдая, Лисичанськ – останній форпост Луганщини. Тривають бої навколо міста з різних боків.