Військовий поранений внаслідок обстрілів на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий поранений внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомив ввечері 10 червня пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, 10 червня на Донбасі зафіксували шість обстрілів із боку бойовиків: біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Водяного, Старогнатівки.

«На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм», – наголосили у пресцентрі.

Підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» про обстріли 10 червня не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.