Один військовий поранений на Донбасі 1 серпня – Міноборони

Один український військовий поранений на Донбасі від початку доби 1 серпня, повідомляє Міністерство оборони України.

За повідомленням, від початку доби підтримувані Росією бойовики тричі обстріляли позиції українських військових.

Як повідомив полковник Максим Праута з прес-центру Міністерства оборони, поранений військовий перебуває в одному з військових мобільних госпіталів, де йому надають допомогу.

В угрупованні «ЛНР» про перебіг бойових дій цієї доби не повідомляють. В угрупованні «ДНР» заявляють про мінометний обстріл з боку ЗСУ – про руйнування і поранених не йдеться.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про перемир’я на Донбасі з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.