Стало відоме ім’я військового, який загинув 26 травня на Донбасі

Загиблий 26 травня на Донбасі військовий – молодший сержант Віталій Лімборський. Про це повідомили у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

«Вчора, близько 19:45, в результаті влучання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Йому було 24 роки», – мовиться у повідомленні.

У штабі операції Об’єднаних сил 27 травня повідомили, що підтримувані Росією бойовики минулої доби шість разів стріляли на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.