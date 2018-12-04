Міноборони: військовий загинув, ще один – поранений через обстріли на Донбасі

Один український військовослужбовець загинув, ще один поранений 4 грудня внаслідок бойових дій на сході України, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя, 1993 року народження… Окрім цього, внаслідок бойових дій отримав поранення один український військовий. Його евакуйовано до військового медичного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, з 09:00 4 грудня підтримувані Росією бойовики вели обстріл зі стрілецької зброї поблизу Новозванівки на Луганському напрямку, а з 09:30 почалися обстріли на Донецькому напрямку.

Минулої доби, за даними штабу української воєнної Операції об’єднаних сил, на Донбасі були поранені двоє українських військових.

Підтримувані Росією бойовики традиційно звинувачують українських військових в обстрілі їхніх позицій.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.