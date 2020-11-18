У зоні ООС загинув український військовий – 80-а окрема десантно-штурмова бригада

У районі проведення Операції об’єднаних сил 16 листопада під час несення служби з охорони базового табору загинув український військовий 1999 року народження, повідомляє 80-а окрема десантно-штурмова бригада Збройних сил України.

«Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство)», – йдеться в повідомленні.

За даними бригади, у військового залишилася дружина, з якою вони чекали на дитину.

У зведених даних за добу 16 листопада пресцентр ООС вказував, що бойових втрат на Донбасі серед військових не було.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.