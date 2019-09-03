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03 Вересень 2019, Київ 13:59
Новини | Події

Один український військовий поранений на Донбасі 3 вересня – Міноборони

Український снайпер під час бою у селищі Південне, що під Горлівкою, 17 червня 2018 року

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Один український військовий поранений на Донбасі 3 вересня, повідомило Міністерство оборони України.

Солдата евакуювали до мобільного госпіталя, стан його здоров’я оцінюють як задовільний.

Від початку доби українські військові зафіксували чотири обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 3 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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