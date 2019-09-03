Один український військовий поранений на Донбасі 3 вересня – Міноборони

Один український військовий поранений на Донбасі 3 вересня, повідомило Міністерство оборони України.

Солдата евакуювали до мобільного госпіталя, стан його здоров’я оцінюють як задовільний.

Від початку доби українські військові зафіксували чотири обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 3 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.