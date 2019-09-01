В останній день літа бойовики стріляли 20 разів, один військовий ЗСУ поранений – штаб

Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення середньої важкості внаслідок обстрілів з боку незаконних збройних угруповань 31 серпня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.
При цьому в штабі зафіксували 20 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків із застосуванням артилерійських систем калібру 122 сантиметри, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулметів та стрілецької зброї.
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Зокрема, згідно з повідомленням, обстрілів в районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» зазнали позиції ЗСУ поблизу Водяного, Павлополя, Лебединського та Новогнатівки.
В районі відповідальності угруповання «Північ» бойовики відкрили вогонь по позиціях поряд із Зайцевим, Травневим, Луганським, Новолуганським, Шумами та Троїцьким.
З початку доби в штабі ООС зафіксували ще один випадок порушення режиму тиші з боку окупованих територій.
Бойовики незаконних збройних угруповань, своєю чергою, звинувачують ЗСУ в обстрілах окупованих територій 31 серпня.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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