ООС: український військовий загинув на Донбасі 2 вересня

Один український військовий загинув внаслідок обстрілів на Донбасі 2 вересня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.
За даними ООС, вночі підтримувані Росією бойовики обстріляли Водяне Донецької області й Новотошківське на Луганщині.
1 вересня військові зафіксували 15 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків. Унаслідок бойових дій жоден український солдат не постраждав.
В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Горлівки та Пікуз, бойовики «ЛНР» говорять про обстріли Нижнього Лозового та Голубівського 1 вересня.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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