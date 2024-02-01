ВМС: Росія тримає 12 кораблів у Чорному морі

У Чорному морі станом на 07:30 1 лютого чергують 12 російських кораблів, серед яких – два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп складає до 16 ракет, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

За цими даними, в Азовському морі перебуває один російський корабель, у Середземному морі – два кораблі РФ, серед яких – один носій крилатих ракет із загальним залпом – до восьми «Калібрів».

Напередодні ввечері, за даними Сил оборони півдня, в Чорному морі було три російські ракетоносії з близько 24 «Калібрами».

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.