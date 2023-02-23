На чергуванні в Чорному морі немає російських носіїв «Калібрів» – ВМС

Станом на 23 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири російських кораблі, серед них немає носіїв крилатих ракет «Калібр», повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.

24 лютого виповнюється рік від моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили очікують на можливі провокації Росії 23-24 лютого.

За його словами, українські військові перебувають у посиленому бойовому чергуванні.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що Росія може планувати «невеликий ракетний удар» на 24 лютого.