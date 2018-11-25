Російські прикордонники підбили український бронекатер, є поранений, «зброя застосовується на ураження» – командування

Російські прикордонники підбили один із українських бронекатерів і поранили одного моряка, причому це відбулося поза межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні», повідомили у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України.

«Після виходу з 12-мильної зони катери Прикордонної служби ФСБ Росії відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер «Бердянськ». Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження», – мовиться в короткому повідомленні станом на 20.33.

Про це пише і постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. «На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти корабля ВМС України. На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги», – написав він у фейсбуці.

Збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України

Крім того, Бабін додав: «Наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України». Даних про це від ВМС на цю хвилину немає.

Перед цим прес-центр командування ВМС повідомляв, що група кораблів Військово-морських сил Збройних сил України, яким Росія заблокувала прохід в Азовське море через Керченську протоку, повертається назад. Росіяни вимагають зупинитися й погрожують застосуванням зброї, мовиться у повідомленні.

«Після початку руху на вихід корабельної групи ВМС ЗС України з Керченської протоки російські кораблі і катери розпочали переслідування і в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї. Також з’явилася інформація про перекидання російського спецназу на прикордонний корабель Прикордонної служби ФСБ Росії «Дон» із метою спроби абордажу. Незважаючи на погрози й провокації, катери українських ВМС продовжують виконання поставленого завдання», – мовиться в повідомленні станом на 19-у годину.

Перед цим командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявив, що українська сторона «не хоче продовження ескалації та його переростання у збройний конфлікт», крім того, на прохід каналом через Керченську протоку очікують близько 150 цивільних суден, що виявилися заблокованими через дії Росії.

Ми готові до всіх варіантів дій, але нашим пріоритетом залишається дотримання норм міжнародного морського права

«Ми готові до всіх варіантів дій, але нашим пріоритетом залишається дотримання норм міжнародного морського права. Сьогоднішні провокації Росії у Керченській протоці не вплинуть на реалізацію планів ВМС ЗС України щодо захисту національних інтересів України в Азовському морі», – наголосив він.

Росія здійснила провокативні дії військової авіації з відкритою демонстрацією ударної ракетної зброї проти катерів ВМС ЗС України

«Брехливими й провокативними діями Росія сьогодні заблокувала прохід корабельної групи ВМС ЗС України через Керченську протоку. На підтвердження цього російськими кораблями було здійснено таран українського військового буксира, внаслідок чого виникла небезпека мореплавству для українських військових моряків. Крім того, Росія здійснила провокативні дії військової авіації з відкритою демонстрацією ударної ракетної зброї проти катерів ВМС ЗС України та навмисне використання цивільного судна для штучного перекриття руху в каналі, повністю заблокувавши рух у Керченській протоці», – нагадав адмірал про події дня.

«Сьогоднішні події вкотре продемонстрували агресивність Російської Федерації і нехтування нею нормами міжнародного морського права, Договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки й усталених правил морської поведінки», – додав командувач.

Раніше 25 листопада Ігор Воронченко, як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, запевняв, що на українських бронекатерах панує бойова готовність. «Наші екіпажі бронекатерів перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки (російського – ред.) десанту», – заявив він в Одесі.

Він також спростував повідомлення з Росії, нібито судно, яке російська сторона поставила впоперек протоки поблизу Керченського мосту, перекривши судноплавство, «сіло на мілину». «Вони діють так, як діяли в 2014 році в бухті Донузлав у Криму, коли топили свої російські кораблі, і наші кораблі не могли пройти», – заявив він.

Раніше цього дня стало відомо, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські – про це повідомив постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко. «За дорученням президента Петра Порошенка негайно звертаємося до Ради безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями!» – написав він у твітері. Наразі не відомо, коли саме Рада безпеки може зібратися на зустріч із цього приводу.

Раніше 25 листопада Міністерство закордонних справ України назвало напад російських військових кораблів на українські неподалік Керченської протоки, в перебігу якого, зокрема, російський корабель таранив український буксир, збройною провокацією Росії.

«Провокативні дії з боку Росії в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними», – наголосили в Києві і пообіцяли поінформувати про ці дії міжнародних партнерів і вжити «всіх належних заходів дипломатичного та міжнародно-правового реагування».

А у Військово-морських силах Збройних сил України наголосили, що «таран прикордонним кораблем Росії рейдового буксира «Яни Капу» підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення, наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: акт агресії – це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави». Українські військові моряки також нагадали про цілу низку положень міжнародного права, які порушила Росія, не пропускаючи українські кораблі з Чорного моря в Азовське.

Раніше 25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу», – були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир. Москва звинуватила їх у «порушенні державного кордону».

Російські органи також заявляли, ніби українські кораблі рушили в Керченську протоку, не отримавши від них дозволу; українські військові моряки наголосили, що заявку на прохід подали вчасно, але відповіді так і не отримали, а російські диспетчери на виклики українських кораблів не відповідали, хоча по радіо обговорювали їхнє пересування з російськими військовими.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них. Росія також помітно наростила своє військово-морське угруповання в Азовському морі. Україна у відповідь теж змушена перекидати туди додаткові наявні засоби своїх ВМС.

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