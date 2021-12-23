Водія нардепа Галушка оштрафували і забрали права на рік за адмінпорушення – Монастирський

Водія народного депутата Миколи Галушка притягнули до адміністративної відповідальності за відмову пройти освідування, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Водій народного депутата, який став сьогодні відомий на всю країну не з кращої сторони через манеру спілкування з поліцейським, притягнутий до адміністративної відповідальності по статті 130 Кодексу про адмінправорушення за відмову пройти освідування. Рішенням Печерського районого суду Києва він позбавлений права керування на один рік і заплатив штраф 10 200 гривень», – написав Монастирський на своїй фейсбук-сторінці.

Він вказав на те, що закон наразі не передбачає відповідальності за образи на адресу поліцейських. При цьому наразі в парламенті на розгляді перебуває законопроєкт 5050-1, який передбачає штраф за образу поліцейського на суму від 850 до 1700 гривень.

«Сподіваюсь, народні депутати ухвалять цей законопроект і захистять право поліцейських на повагу у випадках, коли їх дії захищає Закон. Це буде по-європейськи, справедливо й по суті. Так живуть цивілізовані країни, до яких ми прагнемо приєднатися», – заявив міністр, закликавши парламентарів підтримати документ.

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Видання «Українська правда» 22 грудня оприлюднило відео, записане, за його даними, поліцейськими в грудні 2020 року. Як повідомили співрозмовники журналістів, поліція зупинила автомобіль народного депутата Миколи Галушка за перетин подвійної смуги рано вранці 18 груня минулого року.

Після цього, як чути на відео, парламентар ображав правоохоронців і висловлював обурення тим, що вони «оглядали автомобіль народного депутата».