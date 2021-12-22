У «Слузі народу» вибачилися за поведінку нардепа Галушка: він ображав поліцейських, які зупинили його авто

Фракція «Слуга народу» прокоментувала публікацію відео річної давнини, на якому народний депутат Микола Галушко спілкується з поліцейськими, які зупинили його автомобіль.

Як заявила речниця Юлія Палійчук, фракція засуджує дії Галушка та «вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше – для члена парламенту».

«Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація. Як нам вдалося з’ясувати, і це підтверджують дані самого відео, цей інцидент мав місце рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи», – йдеться в коментарі Палійчук.

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За її даними, Галушко пов’язує оприлюднення відео зі своєю позицією за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в липні цього року, а зараз воно з’явилося, тому що було записане в грудні і його «можна сприйняти як нещодавній інцидент».

«Тим не менше, цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього», – додала речниця фракції.

Видання «Українська правда» 22 грудня оприлюднила відео, записане, за його даними, поліцейськими в грудні 2020 року. Як повідомили співрозмовники журналістів, поліція зупинила автомобіль Галушка за перетин подвійної смуги рано вранці 18 груня минулого року.

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Після цього, як чути на відео, парламентар ображав правоохоронців і висловлював обурення тим, що вони «оглядали автомобіль народного депутата».

Микола Галушко пройшов до Верховної Ради від округу №97 (Київська область). У парламенті очолює підкомітет із питань охоронної і детективної діяльності комітету з питань правоохоронної діяльності.