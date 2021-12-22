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У «Слузі народу» вибачилися за поведінку нардепа Галушка: він ображав поліцейських, які зупинили його авто

Поведінку парламентаря розгляне етичний комітет партії, який визначить міру покарання для нього, заявила речниця

Фракція «Слуга народу» прокоментувала публікацію відео річної давнини, на якому народний депутат Микола Галушко спілкується з поліцейськими, які зупинили його автомобіль.

Як заявила речниця Юлія Палійчук, фракція засуджує дії Галушка та «вважає його поведінку у спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим більше – для члена парламенту».

«Наша фракція приносить вибачення працівникам поліції й усім, кого могла образити ця ситуація. Як нам вдалося з’ясувати, і це підтверджують дані самого відео, цей інцидент мав місце рік тому, 18 грудня 2020 року. Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у випадку відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи», – йдеться в коментарі Палійчук.

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За її даними, Галушко пов’язує оприлюднення відео зі своєю позицією за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в липні цього року, а зараз воно з’явилося, тому що було записане в грудні і його «можна сприйняти як нещодавній інцидент».

«Тим не менше, цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і вона стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього», – додала речниця фракції.

Видання «Українська правда» 22 грудня оприлюднила відео, записане, за його даними, поліцейськими в грудні 2020 року. Як повідомили співрозмовники журналістів, поліція зупинила автомобіль Галушка за перетин подвійної смуги рано вранці 18 груня минулого року.

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Після цього, як чути на відео, парламентар ображав правоохоронців і висловлював обурення тим, що вони «оглядали автомобіль народного депутата».

Микола Галушко пройшов до Верховної Ради від округу №97 (Київська область). У парламенті очолює підкомітет із питань охоронної і детективної діяльності комітету з питань правоохоронної діяльності.

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