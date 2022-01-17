У Києві підготували 15 локацій на Водохреща, в ПЦУ пояснюють: купання в ополонці – не «змивання» гріхів

Цього року для святкування Водохреща 19 січня у Києві облаштували 15 локацій. Як повідомила пресслужба Київміськадміністрації, на кожній із них працюватимуть рятувальники та діятимуть медпункти.

Зокрема, такі зони працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці. Із повним переліком зон і правилами омовіння можна ознайомитися ТУТ.

Тим часом пресслужба Православної церкви України зауважує, що традиція купання в ополонці на Водохреща не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів, отриманням особливого Божого благословіння чи духовного очищення.

«Жодного церковного припису в Українській церкві для звершення занурення у зимову воду немає і ніколи не було. Священники звершують Чин освячення води відкритих водойм у свято Богоявлення не для того, щоби в ній купатися, а саму воду освячують зовсім не «іони срібла» хреста, який у неї занурюють... Купатися в ополонці не підготовленим для цього людям – це ризикувати своїм здоров’ям і життям, а значить – нехтувати даром Божим. А щодо «змивання» гріхів, то нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи, бо гріх – це не зовнішня проблема, а внутрішня хвороба душі. І щоб її вилікувати, потрібно спочатку її виявити, від щирого серця покаятись та змінитися з допомогою Божою і через Таїнства Церкви», – йдеться в повідомленні ПЦУ.

Свято Водохреща, Хрещення Господнього чи Богоявлення святкуватимуть у середу, 19 січня.