Працівників і пасажирів залізничного вокзалу у Києві евакуювали через повідомлення про замінування

В «Укрзалізниці» повідомили, що у понеділок тимчасово обмежили роботу центрального залізничного вокзалу в Києві.

«Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи», – повідомили в УЗ.

18 грудня Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про небезпеку на критично важливих об’єктах інфраструктури, зокрема на залізниці. Законопроєкт втім ще має схвалити парламент.

За повідомленням УЗ, за 10 місяців 2019 року надійшло 142 неправдиві повідомлення про встановлення вибухових пристроїв на залізничних об’єктах, що майже вп’ятеро більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Генеральної прокуратури України, у період із січня 2014 року до жовтня 2019-го українські правоохоронці зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян. За цей час правоохоронці виявили 589 людей, які повідомляли неправдиву інформацію про загрозу безпеці громадян. Загалом до судів направили 701 провадження.

Стаття 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або вчинений повторно, мова йтиме про позбавлення волі на 4-8 років.