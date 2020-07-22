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22 липня 2020, Київ 15:36
Новини | Суспільство

Станція «Возкальна» відновила роботу – метрополітен Києва

Раніше метрополітен повідомив про зачинення цієї станції у зв’язку з перевіркою правоохоронців

Роботу станції «Вокзальна» відновили після перевірки, повідомляє київський метрополітен.

«Поліція завершила перевірку станції «Вокзальна». Метрополітен працює у звичайному режимі!» – йдеться в заяві.

Раніше метрополітен повідомив про зачинення цієї станції у зв’язку з перевіркою правоохоронців. Причину перевірки ані метрополітен, ані поліція Києва не повідомили.

Напередодні у Києві знищили пакунок невідомого походження після повідомлення про замінування.

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За даними колишньої Генеральної прокуратури України, із січня 2014 року до жовтня 2019-го в Україні зареєстрували 5 765 кримінальних проваджень через неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян.

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