Волкер прокоментував ймовірну присутність міжнародних спостерігачів поблизу Керченської протоки

Сполучені Штати вважають, що присутність додаткових міжнародних спостерігачів в районі Керченської протоки була б «позитивним елементом», але вони мають бути присутніми на українських кораблях та на території, яка контролюється Україною, , заявив на сьогоднішньому брифінгу спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Присутність таких спостерігачів, за його словами, могла б запобігти можливому повторенню насильства, подібного до того, що сталося у листопаді.

Проте, як наголошує спеціальний посланець США з питань України, незрозумілим на нинішній момент був би статус таких спостерігачів. Адже місія ОБСЄ має мандат лише на ті території, які згадуються у мінських угодах. А крім того, українська сторона виступає проти того, щоб російські спостерігачі брали участь у спостережних місіях і контролювали дії України.

«На мою думку, найкращим рішенням було б розмістити міжнародних спостерігачів на беззаперечній українській території та на українських суднах, на запрошення України. Немає потреби виходити поза ці рамки, бо це не є частиною зони конфлікту», – заявив Волкер.

Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією канцлера Німеччини Анґели Меркель направити німецьких і французьких спостерігачів до Керченської протоки, але міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров додав 18 січня, що німецька пропозиція містить вимогу узгодити приїзд західних фахівців із Україною, але Москва з цим не згодна.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що домовленість із Німеччиною і Францією про спостерігачів цих країн у Керченській протоці передбачає лише одноразовий візит цих спостерігачів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи заяву Москви, заявляв, що «спроба Росії затягнути фахівців Німеччини й Франції до Керченського порту і таким чином політично намагатися легалізувати окупацію Криму – за визначенням неможлива».

За його словами, «моніторинг має базуватися на чіткій політичній позиції щодо неправомірності узурпації Росією суверенних прав України» і «має бути зосереджений саме на досягненні свободи судноплавства».