Волейбол: «Хімік» знову зазнав поразки у Лізі чемпіонів

У Польщі завершився матч четвертого туру групового етапу волейбольної Ліги чемпіонів. Український жіночий волейбольний клуб «Хімік» поступився команді «ЛКС» з рахунком 1:3.

Польська команда dже у першому сеті змогла вирватися вперед – 15:25. Попри те, що чемпіонки України дуже жваво розпочали другу партію, цього не вистачило «Хіміку», щоб втримати перевагу. Знову сет за «ЛКС». У третій партії «Хімік» все ж таки увійшов у гру та записав сет на свій рахунок – 25:23. Активно українки розпочали і останню партію, проте польська команда не дала вирватися вперед – 22:25.

Це вже четверта поразка «Хіміка» у груповому етапі Ліги чемпіонів. Раніше українки поступилися італійській «Новарі» (0:3), польському «ЛКС» (2:3) та німецькому «Альянсу» (1:3).

Після чотирьох ігор «Хімік» має лише одне очко в своєму активі, а тому посідає останнє місце в групі. Уже 4 лютого українки зіграють проти чинного переможця Ліги чемпіонів італійської «Новари».

«Хімік» – перший український клуб, який пробився до групового турніру Ліги чемпіонів (не плутати з Кубком європейських чемпіонів, де у 90-х роках грала луганська «Іскра»).

Цю путівку «Хімік» виборов у двох зустрічах проти чеського клубу «Оломоуц». Через те, що в першому матчі українки святкували перемогу, а в другому – виграли чешки, то команди розіграли «золотий сет», у якому кращим став «Хімік».