Волошин: сили РФ збільшили інтенсивність бойових дій на південному напрямку

Сили РФ протягом тижня поступово збільшували інтенсивність бойових дій на південному напрямку, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, «найбільш напружена ситуація» залишається на Гуляйпільському напрямку, де Росія намагається виконати поставлені командуванням завдання до кінця весни.

«За цей тиждень можна підбити певні підсумки, і вони говорять про те, що майже кожен день противник збільшував кількість своїх бойових зіткнень у нас на півдні. За минулу добу на південних напрямках зафіксовано 52 бойових зіткнення», – повідомив Волошин.

Також за його словами, сили РФ також наростили застосування керованих авіабомб та продовжують активні штурми в районах Воздвижівки, Гуляйпільського і Добропілля.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 25 травня заявив, що Україна зараз має сильніші позиції на фронті.