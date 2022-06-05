ВООЗ підтвердила 780 випадків мавпячої віспи  у 27 країнах

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила 780 випадків віспи мавп у 27 країнах світу – про це агентство ООН повідомило 5 червня.

До цих показників не входять випадки в африканських країнах, де захворювання є ендемічним.

ВООЗ оцінює поточну загрозу громадському здоров’ю як «помірну». Проте застерігає, що ризик «може стати високим, якщо цей вірус знайде можливість розвинутися у неендемічних країнах як широко поширений людський патоген».

Організація задокументувала 207 випадків у Великій Британії, 156 в Іспанії, 138 у Португалії, 58 у Канаді та 57 у Німеччині.

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У країнах, де мавпяча віспа не є ендемічною хворобою (тобто не існує постійно), наразі не зафіксували жодної смерті від неї.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила 20 травня, що поширення мавпячої віспи в Європі може пришвидшитися в літні місяці.

Вірус походить від приматів та інших диких тварин. Він викликає лихоманку, болі в тілі, озноб та інші симптоми, зокрема, висипання та ураження на обличчі та інших частинах тіла.

Лікування від мавпячої віспи не існує, але вакцини, які застосовуються проти віспи, забезпечують сильний захист від цього вірусу.