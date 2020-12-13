В Україну прибув директор Європейського бюро ВООЗ

13 грудня в Україну з офіційним візитом прибув доктор Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомила пресслужба ВООЗ Україна.

«Доктора Ганса Клюге і доктора Гундо Вайлера, директора відділу CSE, зустрічали в аеропорту доктор Ярно Хабіхт, представник ВООЗ і голова Представництва ВООЗ в Україні, та Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України», – йдеться в повідомленні.

Під час візиту Клюге зустрінеться з представниками уряду, ООН, партнерами з розвитку та представниками гуманітарних організацій. Також директор Європейського регіонального бюро ВООЗ зустрінеться з медпрацівниками, які перебувають на передовій у боротьбі з пандемією COVID-19, та відвідає лабораторний центр, де проводять тестування на COVID-19.

«На порядку денному – реагування на пандемію COVID-19 в Україні, вакцинація та трансформація системи охорони здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Нещодавно група міжнародних доброчинних організацій заявила, що багаті країни закупили величезні обсяги вакцин від коронавірусу, подекуди ще на стадії розробки, залишаючи людям у бідніших країнах мало шансів на вакцинацію найближчим часом.

Україна названа серед тих, гостро вражених COVID-19 країн, де уряди не змогли укласти суттєвих прямих угод на придбання вакцин із провідними компаніями-розробниками.

Влада України покладається на програму COVAX за участю 189 держав під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я. Українські посадовці кажуть, що у межах COVAX сподіваються отримати 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, що може бути достатньо для щеплення 4 мільйонів людей.

В Україні прогнозують, що масова вакцинація може розпочатися навесні або влітку 2021 року.