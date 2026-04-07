У Росії заявили про атаку дронів на Воронезьку область – відомо про пошкодження підприємства

У Росії заявили про атаку дронів на Воронезьку область.



Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, у місто Розсош Воронезькій області атаки зазнав завод АТ «Міндобрива» – одне з найбільших хімічних підприємств області.

За відкритими даними, потужності заводу дозволяють виробляти понад 550 тисяч тонн аміачної селітри, яка може використовуватися у виробництві вибухових речовин.

Губернатор області Олександр Гусєв заявив про пожежу на складі – її вже ліквідували, пошкодження технологічної споруди підприємства. Виробничий процес припинено. Назву підприємства він не уточнював.

Гусєв повідомив про одного постраждалого внаслідок пожежі.

За даними місцевої влади, над Воронезькою областю вночі нібито було знешкоджено 16 безпілотників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».