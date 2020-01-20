Вранці по всій Україні очікується туман – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення видимості через туман вночі та вранці 20 січня. Про це повідомляється на сайті відомства.

Водночас, за даними Українського гідрометцентру, вдень очікується, в основному, суха хмарна погода.

Як зазначає синоптик Наталія Діденко, протягом дня очікується 0+4 градуси, на Сході місцями 0-2 градуси морозу.

«У Києві 20-го січня опади малоймовірні, температура повітря вдень крутитиметься поблизу 0+2 градусів. Північно-західний вітер також буде рвучким, виберіть завтра верхню одежу щільнішу, шалики, каптури, щось таке», – написала вона у фейсбуці.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезнєвського, минулий рік виявився найтеплішим з 1881 року.