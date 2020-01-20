Вранці по всій Україні очікується туман – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення видимості через туман вночі та вранці 20 січня. Про це повідомляється на сайті відомства.
Водночас, за даними Українського гідрометцентру, вдень очікується, в основному, суха хмарна погода.
Як зазначає синоптик Наталія Діденко, протягом дня очікується 0+4 градуси, на Сході місцями 0-2 градуси морозу.
«У Києві 20-го січня опади малоймовірні, температура повітря вдень крутитиметься поблизу 0+2 градусів. Північно-західний вітер також буде рвучким, виберіть завтра верхню одежу щільнішу, шалики, каптури, щось таке», – написала вона у фейсбуці.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезнєвського, минулий рік виявився найтеплішим з 1881 року.
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