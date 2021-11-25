18 організацій закликали президента не призначати суддів, пропонованих ВРП

Громадські організації закликали президента України Володимира Зеленського «в жодному разі» не призначати безстроково на посади суддів, поданих Вищою радою правосуддя, які мають негативний висновок Громадської ради доброчесності і не пройшли кваліфікаційне оцінювання відповідно до закону. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Фундацією DEJURE.

«18 листопада Вища рада правосуддя разом із суддівськими й адвокатськими організаціями звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням призначити суддів нібито задля вирішення кадрової кризи в українських судах. При цьому 91 зі 135 суддів, поданих президенту Вищою радою правосуддя, мають негативний висновок Громадської ради доброчесності та є такими, що не пройшли кваліфікаційне оцінювання», – йдеться в заяві.

Автори звернення наголошують, що стаття 127 Конституції передбачає, що на посаду судді призначаються лише компетентні та доброчесні громадяни.

«Задля встановлення відповідності цим критеріям запроваджена спеціальна процедура – кваліфікаційне оцінювання суддів за участі Громадської ради доброчесності. Лише тих суддів, які підтвердили відповідність займаній посаді, можна призначати на посаду безстроково. Щоби призначити особу суддею, відповідно до ст. 88 закону «Про судоустрій та статус суддів», за це мають проголосувати 11 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що не працює з 2019 року. Призначення суддів без такої процедури є незаконним», – наголосили автри документа.

За їхніми словами, «фактично Вища рада правосуддя закликає президента України грубо порушити українське законодавство».

Крім того, громадські організації звертають увагу на те, що серед кандидатур, поданих ВРП, є «одіозні судді», зокрема, суддя Майдану Віктор Кицюк.

«З огляду на це, громадські організації закликають президента залишити без розгляду подання Вищої ради правосуддя про призначення на посаду осіб, щодо яких немає рішення про відповідність їх займаній посаді. Невдовзі розпочне роботу Конкурсна комісія, покликана перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, яка має завершити процедуру оцінювання суддів із негативними висновками ГРД», – йдеться в заяві.

Документ підписали, зокрема, Центр протидії корупції, Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан», Центр громадського моніторингу та досліджень, Центр економічної стратегії, StateWatch, Рух ЧЕСНО, Центр прав людини ZMINA.

18 листопада Вища рада правосуддя спільно з суддівськими й адвокатськими організаціями звернулася до Володимира Зеленського з відкритим листом із проханням «призначити суддів задля вирішення гострої кадрової кризи, що склалася в українських судах».

ВРП заявила, що проблема нестачі суддівських кадрів потребує негайного вирішення, і, щоб уникнути «колапсу судової влади», закликала президента видати укази про призначення на посади суддів кандидатів, стосовно яких «Вищою радою правосуддя внесені відповідні подання, та привести до присяги суддів, призначених на посади».

Минулого місяця дипломати США, ЄС та Британії висловилися за необхідність реалізації судової реформи в Україні.