Уряд виділив кошти на додаткові 399 уроків для Всеукраїнської школи онлайн – МОН

Кабінет міністрів перерозподілив видатки у розмірі шість мільйонів 792 тисячі гривень, що дасть можливість створити додаткові уроки для онлайн-платформи «Всеукраїнська школа онлайн». Як повідомило Міністерство освіти і науки, відповідне рішення уряд ухвалив 31 березня.

«Це дасть можливість створити додаткові 399 уроків для онлайн-платформи, яка вже сьогодні налічує 1260 еталонних уроків із різних предметів, необхідних для забезпечення дистанційного/змішаного навчання. Ще 660 уроків наразі проходять етапи перевірки і незабаром стануть доступними для загального користування на платформі», – заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

6 квітня 2020 року в Україні стартувала «Всеукраїнська школа онлайн» для учнів 5-11 класів, 28 квітня – для 1-4 класів.

Через низку помилок учителів під час відеоуроків проєкт зазнавав критики в соціальних мережах.