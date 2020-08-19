Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до 1 листопада – МОН

Заклади професійної освіти зможуть приймати документи і зараховувати вступників до 1 листопада. Як повідомило 18 серпня Міністерство освіти і науки України, лист із рекомендацією продовжити терміни вступу розіслали обласним управлінням освіти і науки.

«Загальними правилами прийому до профтехів визначено, що зарахування вступників триває до початку занять, тобто до 1 вересня. Традиційно вступна кампанія продовжувалася ще на місяць і заклади робили додатковий набір у межах ліцензованого обсягу. Оскільки цього року через карантин нам довелося змінювати терміни вступу до вишів, ми вирішили видовжити їх для закладів профосвіти», – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Як заявили у МОН, однією із новацій цьогорічної кампанії є те, що вступники можуть подавати копії документів у кілька закладів одночасно, а потім, визначившись із закладом і професією, подавати оригінали.

Навчатися у профтеху можуть не тільки випускники шкіл, а й дорослі. Вони можуть пройти підвищення кваліфікації для вже наявної робітничої професії, опанувати нові навички або повністю змінити фах, додали у МОН.

За даними міністерства, у 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням у закладах профосвіти є 119 674 місця.