МОЗ: педагоги не мають проходити медоглядів через карантин

В Україні педагоги через карантинні обмеження не мають проходити медоглядів, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Педагоги не мають проходити медоглядів. Відповідні зміни внесені у зв’язку з карантинними обмеженнями», – сказав він під час онлайн-брифінгу вранці 18 серпня.

Напередодні Степанов заявив: Міністерство охорони здоров’я очікує, що навчання у школах почнеться 1 вересня.

З 1 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів про нові правила адаптивного карантину через пандемію коронавірусного захворювання COVID-19, за якими регіони України ділять на зони, відповідно до інтенсивності поширення коронавірусу.

Відповідно до оприлюдненого раніше документа, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.