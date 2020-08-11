Мер: в Івано-Франківську діти 1 вересня підуть до школи незалежно від рішень уряду

В Івано-Франківську діти 1 вересня підуть до школи «незалежно від рішень уряду», заявив мер міста Руслан Марцінків у Facebook.

«Незалежно від рішень уряду та поділів на зони карантину, постійних змін та роз’яснень – діти 1 вересня йдуть до школи! Зараз школи активно готуються, створюють всі умови для повноцінного звичайного та комфортного навчання учнів. Наносимо спеціальні розмітки руху, облаштовуємо місця скринінгу температури та закуповуємо дезінфектори», – написав Марцінків.

З 1 серпня Україна ділиться на чотири зони, відповідно до ситуації з поширенням COVID-19 у регіонах: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». Не зможуть відвідувати заклади освіти, згідно з постановою Кабінету міністрів, лише діти, які перебуватимуть у так званій «червоній» зоні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що «нормальний навчальний рік» в Україні розпочнеться 1 вересня