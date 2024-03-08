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Представленість жінок у медіа впала через повномасштабне вторгнення РФ – аналіз ІМІ

Українська військова на позиції на лінії фронту біля Бахмуту Донецької області, 22 березня 2023 року
Українська військова на позиції на лінії фронту біля Бахмуту Донецької області, 22 березня 2023 року

Представленість жінок у медіа зростала з 2014 по 2022 рік, але почала знижуватися після повномасштабного вторгнення Росії – про це йдеться в аналізі Інституту масової інформації за підсумками 10-річного моніторингу українських ЗМІ.

Як виснували аналітики, на видимість жінок у інформаційному просторі впливали такі події: початок російської війни проти України 2014 року, вибори президентські й парламентські, пандемія коронавірусу та повномасштабне вторгнення Росії.

«Щороку представленість жінок у медіа зростала, і так було до 2022 року. Повномасштабне вторгнення Росії відкинуло прогрес медіа в цій сфері на щонайменше п’ять років назад, якщо говорити про видимість жінок-експерток, і на всі десять років, якщо йдеться про жінок як героїнь матеріалів», – йдеться в аналізі.

При цьому моніторинг ІМІ в лютому 2024 року свідчить, що кількість жінок, яких цитують у статтях як експерток, продовжила падати:

«Для порівняння: до вторгнення, у 2021 році, на жінок припадало 30% усіх експертних коментарів у медіа. Після вторгнення ця цифра падає щороку приблизно на 5%, і наразі становить лише 17% усіх експертних коментарів».

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За даними моніторингу, приблизно кожен третій коментар експерток стосувався міжнародної тематики – 36,8%. Також жінки представлені в медіа як речниці та пресофіцерки, фахівчині з тем війни та економіки (по 9,2%), здоров’я (5,7%).

Аналітики вказують на певний прогрес у видимості жінок у медіа протягом 10 років, але зазначають, що участь жінок у обороні досі не є достатньо висвітлена. Згідно з матеріалом, через повномасштабне вторгнення на перший план вийшли військові, які є переважно чоловіками. Натомість «історії про жінок-військових, медикинь, операторок дронів, офіцерок, кулеметниць, кухарок, снайперок і ветеранок є поодинокими й радше винятком, ніж правилом».

«Найсумніше трапилося після повномасштабного вторгнення: ми почали фіксувати, що рівень присутності жінок як експерток знизився на кілька відсотків та відкотився на роки й роки назад. Чоловіки-військові, посадовці та їхні коментарі витіснили жінок з публічного простору. Зрозуміло, що це пов’язане з активними бойовими діями та актуальністю теми, втім серед військових теж є жінки, які можуть коментувати та залучати свій досвід і експертизу. Є складність у тому, що чоловіків частіше ставлять на керівні посади, тому жінки з релевантним чи навіть більшим досвідом можуть упиратися в так звану скляну стелю. Втім, ми розуміємо, що тут ще є робота редакції та її бажання, вміння залучати жінок до експертизи», – коментує дослідниця Інституту Яна Машкова.

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При цьому, зазначають автори звіту, видимість жінок-військових завжди була низькою. Перед вторгненням дані ІМІ свідчили, що на військовослужбовиць припало лише 5% згадок у медіа, інші 95% стосувалися чоловіків-військових. У матеріалах жінки були представлені як бойові медикині, інструкторки з тактичної медицини, військовослужбовиці ЗСУ та пресофіцерки. Зазвичай згадки стосувалися обстрілів та поранень військових у зоні бойових дій, життєвих історій, активізації російських військових сил та криміналу.

«Наразі єдині коментарі, які фіксують дослідники ІМІ, – це експертиза від керівниці пресцентру ОК «Південь» Наталії Гуменюк. У матеріалах, де трапляються жінки як героїні матеріалів про війну, це родички військових, потерпілі чи жертви військових обстрілів», – йдеться в тексті.

За даними медійного майданчика Сил оборони, на січень 2024 року у Збройних силах України загальна кількість жінок склала понад 62 тисячі. Із них військовослужбовиць – 45 587 жінок, 13 487 мають статус учасниць бойових дій. Понад 4 тисячі перебувають зараз у районах бойових дій.

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