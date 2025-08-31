Генштаб ЗСУ: за добу війни РФ втратила 810 солдатів, два танки та майже 30 артсистем

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 082140 своїх військових, зокрема 810 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 31 серпня наводить Генштаб ЗСУ.

Також штаб наводить дані про знищену російську техніку:

11 151 танків (+2)

23 212 бойових броньованих машин (+2)

32 199 артилерійські системи (+27)

1 476 реактивних систем залпового вогню

1 213 засобів протиповітряної оборони

422 літаки

340 гелікоптерів

55 062 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+371)

3 664 крилатих ракет (+38)

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

60 305 автомобілі і автоцистерни (+83)

3 952 одиниці спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

За даними російських видань «Медуза» та «Медіазона», на серпень 2025 року втрати Росії на війні проти України становили близько 219 тисяч осіб убитими – такого висновку вони дійшли, вивчивши реєстр спадкових справ та поіменний список загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



