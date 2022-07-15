Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 38 тисяч вояків – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оновив дані про втрати російської армії в ході повномасштабної агресії. За його даними, загальні втрати сягнули приблизно 38 000 військових. За добу, 14 липня, загинули близько 130 російських військових.

Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила також:

1672 танки (5 за останню добу)

3866 бойових броньованих машин (+14)

842 артилерійських систем (+2)

247 РСЗВ

109 засобів ППО

220 літаків (+1)

188 гелікоптерів

681 БПЛА

155 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2731 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+11)

67 одиниць спеціальної техніки.

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку», – йдеться в повідомленні.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.