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У ЗСУ оцінили втрати РФ з початку вторгнення в Україну у 61 000 осіб

Лише за добу армія РФ втратила 11 танків

Росія за останню добу втратила близько 200 військових у війні проти України, найбільше – на Краматорському та Криворізькому напрямках, повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 5 жовтня.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські сили втратили близько 61 000 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу, такі:

  • танків ‒ 2435 (11 за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5038 (+20)
  • артилерійських систем – 1414 (+7)
  • РСЗВ – 341 (+1)
  • засобів ППО ‒ 177
  • літаків – 266
  • гелікоптерів – 232 (+4)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4)
  • крилатих ракет ‒ 246
  • кораблів /катерів ‒ 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18)
  • спеціальної техніки ‒ 132 (+1).

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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