Росія за добу війни втратила понад 1000 військових та три танки – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 117 360 своїх військових, зокрема 1020 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 7 жовтня навів Генштаб ЗСУ.
За даними українського командування, Москва зазнала таких втрат у військовій техніці:
- танки – 11238(+3 – за останню добу)
- бойові броньовані машини – 23319 (+6)
- артилерійські системи – 33493 (+29)
- РСЗВ – 1516
- засоби ППО – 1224 (+1)
- літаки – 427
- гелікоптери – 346
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338)
- крилаті ракети – 3841 (+38)
- кораблі / катери – 28
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка й автоцистерни – 63575 (+79)
- спеціальна техніка – 3973(+2)
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.
