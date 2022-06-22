Росія зазнала найбільших втрат на трьох донецьких напрямках – Генштаб ЗСУ

У повномасштабній війні проти України Росія за останню добу втратила 130 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському напрямках.
У Генштабі ЗСУ інформують, що від початку повномасштабного вторгнення Росія також втратила:
- 1496 танків
- 3614 (+8 за останню добу) бойових броньованих машин
- 752 артилерійські системи
- 239 РСЗВ
- 99 (+1) засобів ППО
- 216 літаків
- 182 (+1) гелікоптера
- 614 (+3) БПЛА
- 137 крилатих ракет
- 14 кораблів /катерів
- 2543 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
- 60 (+1) одиниць спеціальної техніки
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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