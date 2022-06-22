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Росія зазнала найбільших втрат на трьох донецьких напрямках – Генштаб ЗСУ

Архівне фото. Пошкоджений російський танк у звільненому українськими військовими місті Тростянці Сумської області, 28 березня 2022 року

У повномасштабній війні проти України Росія за останню добу втратила 130 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському напрямках.

У Генштабі ЗСУ інформують, що від початку повномасштабного вторгнення Росія також втратила:

  • 1496 танків
  • 3614 (+8 за останню добу) бойових броньованих машин
  • 752 артилерійські системи
  • 239 РСЗВ
  • 99 (+1) засобів ППО
  • 216 літаків
  • 182 (+1) гелікоптера
  • 614 (+3) БПЛА
  • 137 крилатих ракет
  • 14 кораблів /катерів
  • 2543 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
  • 60 (+1) одиниць спеціальної техніки

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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