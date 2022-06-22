Росія зазнала найбільших втрат на трьох донецьких напрямках – Генштаб ЗСУ

У повномасштабній війні проти України Росія за останню добу втратила 130 своїх військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Слов'янському напрямках.

У Генштабі ЗСУ інформують, що від початку повномасштабного вторгнення Росія також втратила:

1496 танків

3614 (+8 за останню добу) бойових броньованих машин

752 артилерійські системи

239 РСЗВ

99 (+1) засобів ППО

216 літаків

182 (+1) гелікоптера

614 (+3) БПЛА

137 крилатих ракет

14 кораблів /катерів

2543 (+6) одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

60 (+1) одиниць спеціальної техніки

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.