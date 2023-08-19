Росія втратила на війні в Україні понад 257 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близко 500 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 серпня.

За оцінками штабу, втрати російської армії сягнули 257 010 військових за час повномасштабного вторгнення до України.

Командування також оновило дані про втрати російської військової техніки:

танків – 4340 (+8 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 8424 (+14)

артилерійських систем – 5212 (+19)

РСЗВ – 714

засоби ППО – 486

літаків – 315

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6)

крилаті ракети – 1406

кораблі/катери – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7665 (+7)

спеціальна техніка – 785 (+2)

Обидві сторони конфлікту майже не дають інформації про втрати. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих майже рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. При цьому обидві сторони стверджують, що великих втрат зазнає противник – Україна стверджує, що було вбито понад 250 тисяч російських військових (що більше, ніж початкова армія вторгнення в лютому 2022 року), а російські офіційні особи – що втрати України в літньому наступі у вісім разів більші, ніж російські (цьому немає жодних обʼєктивних підтверджень).

Втрати намагаються оцінити різні спостерігачі та ЗМІ, аналізуючи відкриті дані. Російська служба Бі-Бі-Сі та «Медіазона», які ведуть підрахунок смертей російських військовослужбовців на основі відкритих даних та повідомлень у соцмережах, повідомляють, що встановили імена 30 тисяч загиблих. Реальна кількість загиблих імовірно вища. Євген Пригожин, зокрема, стверджував, що лише в угрупованні «ПВК Вагнера» під час штурму Бахмута втрати склали 20 тисяч осіб.

Як зазначає New York Times, попри вищі втрати, російська армія зберігає чисельну перевагу над українською в зоні бойових дій, головним чином за рахунок більшого мобілізаційного ресурсу – населення Росії більш ніж утричі більше, ніж в України.