Українські військові повідомили про втрати армії РФ на сході України упродовж дня

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомило про втрати, яких зазнало російське військо на сході України упродовж 20 червня.

«Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Сьогодні, 20 червня, втрати ворога склали: особового складу – 106, танків – 1, БТР – 1, МТЛБ – 2, артилерійських систем – 2, мінометів – 5, АТТ – 7, БПЛА – 2, склад з б/п – 2», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про втрати не повідомляє.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Російські війська втрачають особливо велику кількість живої сили та бойової техніки у нинішніх боях на заході Луганської області – в районі міст Сєвєродонецька та Лисичанська, де їм вдалося досягти певних успіхів та просунутися вперед, заявив співрозмовник видання.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

Так само невідомі точні дані втрат України. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень. Через два тижні після цієї заяви, 15 червня, в інтерв’ю американському новинному порталу Axios голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що кожного дня на Донбасі гинуть або зазнають поранень 1000 українських військових, приблизно – 200-500 загиблих щодня.