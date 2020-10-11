Вірменські сили втратили понад 400 військових за два тижні боїв у Нагірному Карабасі

Військова влада невизнаної Нагірно-Карабаської республіки опублікувала імена ще 25 військовослужбовців, які загинули під час боїв проти збройних сил Азербайджану. Про це 11 жовтня повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Таким чином, з урахуванням даних, оприлюднених раніше, з 27 вересня і до 11 жовтня, тобто за два тижні, вірменська сторона повідомила про загибель 429 військовослужбовців.

Азербайджан не публікує дані про свої військові втрати, мотивуючи це тим, що зараз ці відомості є таємними.

Раніше 11 жовтня Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило Вірменію в обстрілі другого за населенням міста країни, Гянджі. Унаслідок цього обстрілу загинули щонайменше восьмеро людей, понад три десятки були поранені. Вірменія заперечує свою причетність до обстрілу і звинувачує азербайджанські сили в обстрілі міста Степанакерта в Нагірному Карабасі.