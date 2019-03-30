В СБУ повідомили про роботу патрулів спецпризначення на транспортних об’єктах по всій країні

У Службі безпеки України повідомили про початок патрулювання бійцями окремого підрозділу спецслужби транспортних об’єктів у всіх регіонах напередодні дня виборів президента України.

«Бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, голова СБУ Василь Грицак запевнив, що, крім спецпризначенців, до патрулювання також залучили бойові машини та безпілотну авіацію.

Напередодні у МВС повідомляли, що безпеку голосування на виборах президента гарантуватимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.