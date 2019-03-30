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30 Березень 2019, Київ 16:49
Новини | Політика

В СБУ повідомили про роботу патрулів спецпризначення на транспортних об’єктах по всій країні

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У Службі безпеки України повідомили про початок патрулювання бійцями окремого підрозділу спецслужби транспортних об’єктів у всіх регіонах напередодні дня виборів президента України.

«Бійці спецпідрозділу ЦСО «А» СБУ розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, голова СБУ Василь Грицак запевнив, що, крім спецпризначенців, до патрулювання також залучили бойові машини та безпілотну авіацію.

Напередодні у МВС повідомляли, що безпеку голосування на виборах президента гарантуватимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

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Вибори президента України відбудуться 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.

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