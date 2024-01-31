На виборах президента Словаччини змагатимуться 11 кандидатів. Чинна президентка не балотується

До боротьби за найвищу представницьку посаду у Словаччині долучається 11 кандидатів – чільних словацьких політиків. Про це 31 січня повідомила канцелярія Словацької Національної Ради – парламенту країни.

Серед найвідоміших кандидатів на президентську посаду: голова парламенту словаччини Петер Пеллегріні, колишній голова парламенту, лідер Словацької національної партії Андрей Данко, дипломат Іван Корчок, голова народної партії «Наша Словаччина» Мар’ян Котлеба, лідер право-консервативної партії «Звичайні люди» Ігор Матовіч, колишній прем’єр уряду, голова ліберальної правоцентристської партії «Свобода і солідарність» Ріхард Сулік.

Як повідомляють медіа, станом на кінець січня 2024 року найбільшою підтримкою співгромадян користуються Іван Корчок, Петер Пеллегріні та Ігор Матовіч.

Читайте також: Шмигаль і Фіцо підписали заяву про «готовність до подальшої співпраці» – Кабмін

Чинна президентка Зузана Чапутова, а також прем’єр країни Роберт Фіцо участі у виборах президента Словаччини не братимуть.

У відповідності до чинного законодавства участь у виборах президента Словаччини мають право брати громадяни Словаччини, які на день виборів досягли віку 40 років. Перемогу здобуває кандидат, який набере понад 50 відсотків голосів виборців. У 2019 р. вперше у президентських виборах перемогу здобула жінка – Зузана Чапутова.

Перший тур президентських виборів відбудеться 23 березня. Термін повноважень президентки Чапутової збігає 15 червня 2024 року.