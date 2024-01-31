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На виборах президента Словаччини змагатимуться 11 кандидатів. Чинна президентка не балотується

Термін повноважень президентки Зузани Чапутової збігає 15 червня 2024 року
Термін повноважень президентки Зузани Чапутової збігає 15 червня 2024 року

До боротьби за найвищу представницьку посаду у Словаччині долучається 11 кандидатів – чільних словацьких політиків. Про це 31 січня повідомила канцелярія Словацької Національної Ради – парламенту країни.

Серед найвідоміших кандидатів на президентську посаду: голова парламенту словаччини Петер Пеллегріні, колишній голова парламенту, лідер Словацької національної партії Андрей Данко, дипломат Іван Корчок, голова народної партії «Наша Словаччина» Мар’ян Котлеба, лідер право-консервативної партії «Звичайні люди» Ігор Матовіч, колишній прем’єр уряду, голова ліберальної правоцентристської партії «Свобода і солідарність» Ріхард Сулік.

Як повідомляють медіа, станом на кінець січня 2024 року найбільшою підтримкою співгромадян користуються Іван Корчок, Петер Пеллегріні та Ігор Матовіч.

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Чинна президентка Зузана Чапутова, а також прем’єр країни Роберт Фіцо участі у виборах президента Словаччини не братимуть.

У відповідності до чинного законодавства участь у виборах президента Словаччини мають право брати громадяни Словаччини, які на день виборів досягли віку 40 років. Перемогу здобуває кандидат, який набере понад 50 відсотків голосів виборців. У 2019 р. вперше у президентських виборах перемогу здобула жінка – Зузана Чапутова.

Перший тур президентських виборів відбудеться 23 березня. Термін повноважень президентки Чапутової збігає 15 червня 2024 року.

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