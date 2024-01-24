Шмигаль і Фіцо підписали заяву про «готовність до подальшої співпраці» – Кабмін

Прем’єр-міністри України та Словаччини Денис Шмигаль та Роберт Фіцо підписали спільну заяву про посилення двосторонніх відносин, повідомила пресслужба Кабінету міністрів 24 січня.

«Як повідомив Денис Шмигаль, зазначеною заявою, зокрема, підтверджено готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Крім того, в документі відзначено тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України», – цитує уряд.

Крім того, учасники зустрічі висловили підтримку «формулі миру» Володимира Зеленського. За словами Шмигаля, в підписаній заяві йдеться про важливість Словаччини у гуманітарному розмінуванні України та спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки та сприяння експорту української аграрної продукції.

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«Окремим пунктом підкреслено важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі між двома державами», – додає Кабмін.

Пресслужба словацького уряду наразі не коментувала зустріч.

Раніше голова уряду Денис Шмигаль повідомив про низку домовленостей за підсумками зустрічі з Робертом Фіцо.

Напередодні, в день чергової масованої російської атаки на Україну, в тому числі на Київ, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає життя в столиці України мирним. Таким чином він відповів на запитання журналістів, чому його візит 24 січня відбудеться до Ужгорода, а не до Києва.

Також раніше Фіцо висловив намір сказати українському прем’єру під час зустрічі, що Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки, за його словами, він «загрожує Третьою світовою війною».