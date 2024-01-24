Шмигаль повідомив про домовленості з Фіцо та політику «нового прагматизму» з урядом Словаччини

Україна має намір формувати взаємовигідні відносини з урядом Словаччини, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 24 січня. Таким чином він прокоментував зустріч із словацьким колегою Робертом Фіцо.

«Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з Урядом Словаччини політику «нового прагматизму», яка принесе користь обом державам», – заявив він.

Він висловив впевненість, що зустріч із Фіцо «відкриє нову сторінку» у відносинах двох країн.

У відео, яке оприлюднила пресслужба голови Кабміну, Фіцо запропонував йому відвідати Словаччину.

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«Дуже багато тем, які ми маємо обговорити… Ми тут і хочемо допомогти. Звичайно, є проблеми, щодо яких ми можемо мати різні думки», – сказав він.

Після зустрічі Щмигаль заявив про низку домовленостей із Фіцо:

уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу

країни співпрацюватимуть у сфері поставок словацькими компаніями техніки для зведення оборонних рубежів

Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро від Європейського Союзу

Фіцо запевнив прем’єра у «повній підтримці євроінтеграційних прагнень України»

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль почав зустріч із головою словацького уряду Робертом Фіцо в Ужгороді 24 січня.

Напередодні, в день чергової масованої російської атаки на Україну, в тому числі на Київ, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає життя в столиці України мирним. Таким чином він відповів на запитання журналістів, чому його візит 24 січня відбудеться до Ужгорода, а не до Києва.

Також раніше Фіцо висловив намір сказати українському прем’єру під час зустрічі, що Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки, за його словами, він «загрожує Третьою світовою війною».