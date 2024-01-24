Шмигаль на Закарпатті зустрічається з прем’єр-міністром Словаччини Фіцо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль почав зустріч із головою словацького уряду Робертом Фіцо в Ужгороді – про це він повідомив 24 січня.

«На порядку денному – наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив. Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог», – коротко прокоментував Шмигаль.

Напередодні, в день чергової масованої російської атаки на Україну, в тому числі на Київ, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає життя в столиці України мирним. Таким чином він відповів на запитання журналістів, чому його візит 24 січня відбудеться до Ужгорода, а не до Києва.

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Також раніше Фіцо висловив намір сказати українському прем’єру під час зустрічі, що Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки, за його словами, він «загрожує Третьою світовою війною».

Роберт Фіцо та його партія прийшли до влади у Словачичні за результатами парламентських виборів у жовтні 2023 року. Відтоді він заявляв, що Україні не місце в НАТО і згорнув військову допомогу, хоча така співпраця триває на рівні словацького бізнесу.