«Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності»: речник МЗС відповів на слова Фіцо

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на останні заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про необхідність «компромісу» між Росією та Україною.

«Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни», – заявив Ніколенко 22 січня.

Він вказав на те, що Україна та її партнери докладають зусиль для звільнення українських окупованих територій, в тому числі щоб уникнути російського вторгнення до інших країн: «зокрема, і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв».

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«Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу», – додав він.

Днями прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в своєму інтерв’ю заявив, що Україна нібито має погодитися на територіальні поступки Росії.

«Повинен бути якийсь компроміс. Чого вони (українці – ред.) чекають, що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереалістично», – сказав він.

Цього тижня в Ужгороді заплановані переговори між прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом і прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Напередодні зустрічі Фіцо висловив намір сказати українському прем’єру, що Словаччина блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки, за його словами, він «загрожує Третьою світовою війною».