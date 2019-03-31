Ситуація на виборах цілком спокійна та контрольована – Аваков

Ситуація на виборах президента України «цілком спокійна та контрольована», повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з іноземними спостерігачами.

«Проведено масштабну підготовчу роботу та тренінги для всіх підрозділів системи МВС. Відпрацьовані алгоритми дій, які допомагають контролювати ситуацію. Врахований досвід роботи та прорахунки на попередніх виборах, що відбулися у 2014 році. Зараз ситуація цілком спокійна та контрольована. Серйозних інцидентів ми не бачимо. По кіберлінії можливі атаки, але ми тримаємо це під контролем», – сказав Аваков.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів. Станом на 15 годину явка становила 45,08%.