Вибух на полігоні у 2017-му: обвинувальний акт щодо керівника стрільб спрямували до суду

Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України повідомила 30 червня, що спільно з Державним бюро розслідувань скерувала до суду обвинувальний акт щодо військового в справі про загибель та поранення військових у серпні 2017 року.

Слідство встановило, що під час навчальних стрільб на військовому полігоні на Київщині старший керівник стрільб не впевнився у відсутності перешкод для стрільби та не стежив за дотриманням заходів безпеки.

«Вказаний капітан ЗСУ, не отримавши доповідь про вибуття військовослужбовців з командно-спостережного пункту, дав дозвіл мінометному розрахунку на постріл з 120-міліметрового міномету. Внаслідок цього відбулось пряме попадання у спостережний пункт, в якому знаходився особовий склад. Внаслідок розриву 120-міліметрової міни двоє військовослужбовців загинули на місці та чотири отримали тяжкі тілесні ушкодження», – повідомляє прокуратура.

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Дії військового кваліфікували за статтею про «недбале ставлення військової службової особи до служби» в умовах особливого періоду, яке призвело до тяжких наслідків. В разі доведення провини йому загрожує від п’яти до семи років.

4 серпня 2017 року Військова прокуратура Дарницького гарнізону Центрального регіону України повідомила, що відкрила провадження через вибух на одному з полігонів Київської області. Перше повідомлення містило дані про загибель одного військового та поранення ще п’яти.