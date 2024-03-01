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Україна пройшла зиму на газі власного видобутку – голова «Нафтогазу»

Олексій Чернишов назвав це «історичною подією»
Олексій Чернишов назвав це «історичною подією»

Україна пройшла зиму «повністю на українському газі», повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов на своїй сторінці у фейсбуці.

«Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі», – йдеться у повідомленні.

Напередодні зимового сезону Чернишов в інтерв’ю Радіо Свобода повідомляв, що в українських підземних сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу. Він зауважував, що Україна продовжує власний видобуток газу і має «історичний шанс» обійтися цієї зими без імпорту.

У червні минулого року Україна запустила в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тисяч кубометрів газу на добу. Дві з них – нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту, повідомляли у «Нафтогазі».

Очільник уряду Денис Шмигаль раніше заявляв, що ключовим пріоритетом України є зведення до нуля імпорту й покриття власних потреб газу.

19 лютого, під час візиту до Токіо, прем’єр-міністр Денис повідомив, що видобуток і зберігання газу, є однією «основних сфер, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз».

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