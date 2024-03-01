Україна пройшла зиму на газі власного видобутку – голова «Нафтогазу»

Україна пройшла зиму «повністю на українському газі», повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов на своїй сторінці у фейсбуці.

«Історична подія. 10 років тому в це ніхто б не повірив. Два роки тому, коли почалась повномасштабна війна, в це теж складно було повірити. Але ми це зробили і плануємо підтримувати тенденцію енергонезалежності України й надалі», – йдеться у повідомленні.

Напередодні зимового сезону Чернишов в інтерв’ю Радіо Свобода повідомляв, що в українських підземних сховищах зберігається 16 мільярдів кубометрів газу. Він зауважував, що Україна продовжує власний видобуток газу і має «історичний шанс» обійтися цієї зими без імпорту.

У червні минулого року Україна запустила в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тисяч кубометрів газу на добу. Дві з них – нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту, повідомляли у «Нафтогазі».

Очільник уряду Денис Шмигаль раніше заявляв, що ключовим пріоритетом України є зведення до нуля імпорту й покриття власних потреб газу.

19 лютого, під час візиту до Токіо, прем’єр-міністр Денис повідомив, що видобуток і зберігання газу, є однією «основних сфер, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз».