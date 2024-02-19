Шмигаль під час візиту до Японії розповів про галузі для інвестицій в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на чолі української делегації почав візит до Токіо, де відбувається Конференція з економічного розвитку та відбудови – про це він повідомив вранці 19 лютого.
«Налагоджуємо контакти між бізнесами, зміцнюємо міжурядовий діалог. Попереду багато домовленостей та плідних зустрічей», – заявив Шмигаль.
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Він додав, що під час конференції назвав «основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз»:
- енергетика – атомна генерація, видобуток та зберігання газу, воднева та гідроенергетика
- сільське господарство
- інфраструктура – будівництво швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також відбудова зруйнованих міст
- автомобілебудування
- видобуток корисних копалин – «у надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію», який дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС
- ІТ, цифрові технології та кібербезпека
«Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості», – додав Шмигаль.
Раніше міністерка закордонних справ країни Йоко Камікава заявила, що Японія заручиться підтримкою приватного сектору і продовжить «довгострокову підтримку» України. Вона назвала участь приватного сектору важливим для допомоги у відновленні та реконструкції України.
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