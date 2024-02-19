Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Шмигаль під час візиту до Японії розповів про галузі для інвестицій в Україні

Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови Денис Шмигаль назвав «основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз»
Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови Денис Шмигаль назвав «основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на чолі української делегації почав візит до Токіо, де відбувається Конференція з економічного розвитку та відбудови – про це він повідомив вранці 19 лютого.

«Налагоджуємо контакти між бізнесами, зміцнюємо міжурядовий діалог. Попереду багато домовленостей та плідних зустрічей», – заявив Шмигаль.

Читайте також: Китайcький міністр розповів Кулебі, що Пекін «не продає летальну зброю» Росії

Він додав, що під час конференції назвав «основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз»:

  • енергетика – атомна генерація, видобуток та зберігання газу, воднева та гідроенергетика
  • сільське господарство
  • інфраструктура – будівництво швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також відбудова зруйнованих міст
  • автомобілебудування
  • видобуток корисних копалин – «у надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію», який дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС
  • ІТ, цифрові технології та кібербезпека

«Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості», – додав Шмигаль.

Раніше міністерка закордонних справ країни Йоко Камікава заявила, що Японія заручиться підтримкою приватного сектору і продовжить «довгострокову підтримку» України. Вона назвала участь приватного сектору важливим для допомоги у відновленні та реконструкції України.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG