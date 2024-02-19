Шмигаль під час візиту до Японії розповів про галузі для інвестицій в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на чолі української делегації почав візит до Токіо, де відбувається Конференція з економічного розвитку та відбудови – про це він повідомив вранці 19 лютого.

«Налагоджуємо контакти між бізнесами, зміцнюємо міжурядовий діалог. Попереду багато домовленостей та плідних зустрічей», – заявив Шмигаль.

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Він додав, що під час конференції назвав «основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз»:

енергетика – атомна генерація, видобуток та зберігання газу, воднева та гідроенергетика

сільське господарство

інфраструктура – будівництво швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також відбудова зруйнованих міст

автомобілебудування

видобуток корисних копалин – «у надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію», який дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС

ІТ, цифрові технології та кібербезпека

«Запрошуємо японський бізнес стати частиною українського економічного дива. Всі, хто інвестує в нашу економіку сьогодні, в наступні роки отримає неймовірні вигоди та можливості», – додав Шмигаль.

Раніше міністерка закордонних справ країни Йоко Камікава заявила, що Японія заручиться підтримкою приватного сектору і продовжить «довгострокову підтримку» України. Вона назвала участь приватного сектору важливим для допомоги у відновленні та реконструкції України.