Японія надаватиме «довгострокову підтримку» Україні – голова МЗС

Японія заручиться підтримкою приватного сектору і продовжить «довгострокову підтримку» України, зазначила міністр закордонних справ країни Йоко Камікава в інтерв’ю NHK напередодні Конференції з відновлення України, яка розпочнеться у Токіо 19 лютого.

Японська чиновниця наголосила, що «залучення приватного сектору Японії має важливе значення для допомоги у відновленні та реконструкції України».

За словами Камікави, «досягнення цих цілей буде довготривалою роботою, спрямованою на відновлення країни та засобів до існування її народу». Вона пообіцяла, що Японія докладатиме «постійних зусиль», які охоплюватимуть різні сектори.

Очільниця МЗС Японії також підкреслила важливість включення концепції «Жінки, мир і безпека» до планів відбудови. Вона сказала, що «Японія підтримуватиме всіх українців, включаючи жінок і дітей».

Щодо обмежень на поїздки в Україну для представників японських компаній, Камікава зазначила, що «чула скарги від деяких компаній, які не можуть ухвалити рішення про відкриття бізнесу без відвідання України».

За її словами, «захист японських громадян залишається пріоритетом, але Токіо також працює над тим, щоб полегшити корпоративну діяльність і розглядає питання про те, як впоратися з обмеженнями». Очікується, що на конференції японський уряд оголосить план щодо послаблення деяких обмежень для громадян Японії, включаючи корпоративний персонал.

Раніше Японія виділила для допомоги Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів.

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава 7 січня прибула до Києва з неанонсованим візитом. Це її перший візит в Україну від моменту її вступу на посаду у вересні 2023 року.